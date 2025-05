Tumore al polmone Alk-positivo in fase precoce nuove prospettive

L'approvazione della prima terapia a bersaglio molecolare per il tumore al polmone ALK-positivo in fase precoce segna un passo avanti significativo nella cura della malattia. Con l'autorizzazione dell'Aifa alla rimborsabilità in Italia, questa innovativa opzione terapeutica offre nuove speranze ai pazienti adulti dopo l'intervento chirurgico, migliorando le prospettive di trattamento e qualità della vita.

Milano, 28 mag. (askanews) - Dopo l'approvazione dell'Fda negli Stati Uniti e dell'Ema in Europa è arrivata anche in Italia, con il via libera dell'Aifa alla rimborsabilità , la prima terapia a bersaglio molecolare approvata come trattamento adiuvante, dopo la rimozione chirurgica, in pazienti adulti, di un tumore al polmone non a piccole cellule Alk-positivo. Si tratta di una molecola sviluppata da Roche, che apre nuove prospettive terapeutiche per questa forma rara di tumore che colpisce tipicamente pazienti più giovani e non fumatori, nei quali un riarrangiamento del gene Alk provoca una maggiore proliferazione delle cellule tumorali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumore al polmone Alk-positivo in fase precoce, nuove prospettive

