Tumore al colon-retto innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche

Un team di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha messo a punto un'innovativa immunoterapia cellulare per combattere le metastasi epatiche del tumore al colon-retto. Questa nuova terapia rappresenta una speranza significativa per i pazienti affetti da questa malattia, che è una delle principali cause di mortalità nel contesto oncologico. I test preclinici mostrano promettenti risultati nel trattamento di questa grave condizione.

(Adnkronos) – Un gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha sviluppato e testato in modelli preclinici un’innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche del tumore al colon-retto, una delle principali cause di morte tra i pazienti oncologici. Lo studio, appena pubblicato su 'Science Translational Medicine' e coordinato dalla dottoressa Monica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumore al colon-retto, innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche

Prevenzione, screening e rischio giovanile nella lotta al tumore del colon-retto a Napoli - La prevenzione e lo screening del tumore del colon-retto sono fondamentali per affrontare il crescente problema sociale della malattia, particolarmente a Napoli. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tumore al colon-retto, innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche - Lo studio e coordinato dalla dottoressa Monica Casucci, responsabile del laboratorio di ricerca Immunoterapie Innovative dell’Irccs ospedale San Raffaele, apre la strada a nuove speranze terapeutiche ... 🔗Secondo msn.com

Tumore del colon, una proteina predice chi risponderà all’immunoterapia - Una proteina, chiamata CD74, potrebbe permettere di conoscere in anticipo e con maggiore precisione per quali pazienti con tumore del colon-retto sarà efficace l’immunoterapia, e per quali no ... 🔗Segnala repubblica.it

Tumore del polmone: la risposta duratura all’immunoterapia passa dai linfociti B - Ricercatori dell’Istituto Regina Elena hanno individuato strutture che funzionano come “fabbriche” di difesa in grado di predire l’efficacia del trattamento ... 🔗Da ilsole24ore.com

Tumore colorettale metastatico non resecabile: da uno studio italiano una combinazione innovativa