Tuffi oro alla Spagna nel sincro femminile dalla piattaforma agli Europei 2025 Italia assente

Nel finale del sincro femminile dalla piattaforma agli Europei 2025 di tuffi, la Spagna si è aggiudicata l'oro grazie alla coppia Valeria Angel e Andrea Orozco. L'Italia ha osservato senza partecipare, mentre solo quattro squadre hanno competuto per le medaglie in questa fase conclusiva del torneo.

Calato il sipario sulla finale del sincro femminile dalla piattaforma, gara valida per gli Europei 2025 di tuffi. Gara in cui l’Italia era assente e con solo quattro squadre nell’atto conclusivo a giocarsi le medaglie di questa prova. Il successo è andato alla coppia spagnola formata da Valeria Angelina Antolino Pacheco e da Ana Carvajal San Miguel, a segno col punteggio di 305.82, unico duo ad andare oltre i 300 punti. Dopo aver totalizzato 97.80 con gli obbligatori, le iberiche hanno fatto la differenza con gli ultimi due tuffi: 71.04 con il triplo e mezzo ritornato e 74.88 con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, oro alla Spagna nel sincro femminile dalla piattaforma agli Europei 2025. Italia assente

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria nella storia, è oro dalla piattaforma! Argento per Marsaglia/Tocci; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte ai piedi del podio nella finale piattaforma uomini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia d’argento! Secondi Marsaglia nel metro e Giovannini/Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma; Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari mercoledì 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tuffi, oro alla Spagna nel sincro femminile dalla piattaforma agli Europei 2025. Italia assente - Calato il sipario sulla finale del sincro femminile dalla piattaforma, gara valida per gli Europei 2025 di tuffi. Gara in cui l'Italia era assente e con ... 🔗Secondo oasport.it

Tuffi, Riccardo Giovannini e Simone Conte si tingono di bronzo nel sincro dalla piattaforma agli Europei 2025 - Un'altra medaglia per l'Italia negli Europei di tuffi ad Antalya (Turchia). Riccardo Giovannini e Simone Conte hanno concluso in terza posizione la finale ... 🔗Da oasport.it

Europei tuffi, Conte-Giovannini vincono il bronzo nel sincro 10 metri - I due giovani azzurri terzi nella gara del sincro dalla piattaforma da 10 metri. Oro per l'Ucraina, argento alla Germania. Chiara Pellacani quarta nel trampolino da 3 metri ... 🔗Come scrive sport.sky.it

Nuoto Sincronizzato - Europeo Glasgow 2018 - Squadra Libera Spagna