Tuffi l’Italia manca la chiusura in bellezza agli Europei Santoro sfiora il podio dai tre metri Tocci ottavo

Si chiudono con una nota amara gli Europei di tuffi ad Antalya per l'Italia, che sfiora il podio nell'individuale maschile dai tre metri. Matteo Santoro si ferma al quarto posto, a pochi punti dal bronzo e dall'oro, mentre Tozzi conclude in ottava posizione. Un finale che lascia un profondo rammarico, nonostante le buone prestazioni del team azzurro.

Cala il sipario sugli Europei di tuffi ad Antalya e si chiudono con un po’ di amaro in bocca per l’Italia. Sfuma, infatti, la medaglia azzurra nell’individuale maschile dai tre metri, con Matteo Santoro che chiude al quarto posto a pochissimi punti non solo dal bronzo, ma addirittura dall’or o. Una finale di alto livello, con oltre sette atleti sopra il muro dei 400 punti e con il polacco Andrzej Rzeszutek che batte tutta la concorrenza, prendendosi il primo titolo europeo della carriera dai tre metri. Rzeszutek ha concluso con un punteggio complessivo di 431.25 al termine di una finale molto solida e senza sbavature, dove spicca sicuramente il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 81. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, l’Italia manca la chiusura in bellezza agli Europei. Santoro sfiora il podio dai tre metri, Tocci ottavo

