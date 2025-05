TUDUM 2025 | da Lady Gaga a Ben Affleck e Matt Damon star e anticipazioni sull' evento Netflix del 1 giugno

Il TUDUM 2025 si avvicina, promettendo una straordinaria diretta il 1° giugno con star come Lady Gaga, Ben Affleck e Matt Damon. Durante l'evento, Netflix svelerà le novità più attese in film e serie per la stagione entrante, creando un'atmosfera di entusiasmo e anticipazione. Guidato dall'attrice Sofia, il live sarà un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di streaming.

Eventi e ospiti animeranno la lunga diretta Netflix in cui verranno presentati i film e le serie più attesi della nuova stagione in streaming. Scatta il conto alla rovescia per il TUDUM 2025, evento live in cui Netflix presenta la nuova stagione disponibile in streaming. Condotto dall'attrice Sofia Carson, l'imperdibile evento prenderà il via alle 2:00 del mattino (ora italiana) del 1° giugno 2025 in diretta streaming su Netflix dal Kia Forum di Los Angeles. Sul palco si alterneranno star di cinema, televisione e musica e verranno mostrati in anteprima nuovi contenuti e trailer di quello che verrà offerto agli abbonati del servizio nei prossimi mesi... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - TUDUM 2025: da Lady Gaga a Ben Affleck e Matt Damon, star e anticipazioni sull'evento Netflix del 1 giugno

Ne parlano su altre fonti

Tudum 2025, Lady Gaga vi invita allo show su Netflix; Netflix Tudum 2025, Lady Gaga performer d'eccezione; Netflix TUDUM 2025: Lady Gaga si esibirà live sul palco; Lady Gaga e anteprime globali: cosa aspettarsi da Netflix TUDUM 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

TUDUM 2025: da Lady Gaga a Ben Affleck e Matt Damon, star e anticipazioni sull'evento Netflix del 1 giugno - Scatta il conto alla rovescia per il TUDUM 2025, evento live in cui Netflix presenta la nuova stagione disponibile in streaming. Condotto dall'attrice Sofia Carson, l'imperdibile evento prenderà il vi ... 🔗Riporta msn.com

Tudum 2025: Netflix svela i film e le serie più attesi in un evento imperdibile - Il 1° giugno 2025, al Kia Forum di Los Angeles, Sofia Carson condurrà TUDUM, evento Netflix che svelerà trailer e novità con star come Guillermo del Toro e Adam Sandler. 🔗Scrive ecodelcinema.com

Netflix Tudum 2025, Lady Gaga performer d'eccezione - (Adnkronos) - Torna l’appuntamento annuale con Tudum, l’evento globale organizzato da Netflix per celebrare le proprie produzioni originali e offrire ai fan uno sguardo in anteprima sui titoli più att ... 🔗Secondo msn.com

Lady Gaga | TUDUM 2025 | Netflix