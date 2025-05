Tudor Juve Sorrentino propenso nel dare un’altra chance al croato | Ha fatto vedere questo e ha centrato quell’obiettivo Tutte le volte che è stato chiamato in causa…

Stefano Sorrentino, in un'intervista esclusiva a JuventusNews24, si esprime favorevolmente riguardo alla conferma di Igor Tudor nella Juventus. Sorrentino sottolinea le prestazioni positive del croato, evidenziando come abbia sempre centrato gli obiettivi quando chiamato in causa, suggerendo che meriti un'altra chance in bianconero.

Tudor Juve, il croato andrebbe confermato per quanto fatto vedere in bianconero: lo ha detto Sorrentino a . ha intervistato in ESCLUSIVA Stefano Sorrentino, il quale si è mostrato particolarmente propenso a confermare Igor Tudor in bianconero. Ecco le sue parole. CONTE – « Io sono dell’idea che l’allenatore incida ma stiamo parlando pur sempre di uno sport di squadra. Sta di fatto che ha fatto vedere delle buone cose e ha centrato l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Tutte le volte che è stato chiamato in causa nella sua carriera ha sempre fatto bene: dipenderà tanto dal tipo di rosa che avrà a disposizione e i programmi per il futuro ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Sorrentino propenso nel dare un’altra chance al croato: «Ha fatto vedere questo e ha centrato quell’obiettivo. Tutte le volte che è stato chiamato in causa…»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, Losapio: “Per essere confermato Tudor dovrà sudare” - Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor e del percorso per portare i bianconeri tra le prime quattro del campionato. Ecco un estratto delle ... 🔗Segnala msn.com

Tudor alla Juventus: come giocherà, sistemi di gioco e probabile formazione - Il 'problema' degli esterni e la 'soluzione' Zaccagni La Juve ha in rosa due laterali a tutta fascia ideali per il gioco di Tudor: Weah e Cambiaso (più esterni difensivi come Savona e Alberto Costa). 🔗sport.sky.it scrive

Tudor già al capolinea, la Juve ha deciso: nome super al suo posto - Igor Tudor nelle vesti di traghettatore dovrà provare a raddrizzare la stagione della Juve ma il futuro andrà verso altri lidi L’arrivo di Igor Tudor alla Juventus ha nuovamente rimescolato le ... 🔗Riporta diregiovani.it