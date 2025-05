Tudor Atalanta Tuttosport c’è anche la Dea sulle tracce dell’allenatore della Juve! Cosa filtra sul futuro del croato

Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus, è al centro di rumors di mercato, con l’Atalanta che si mostra interessata a lui. Mentre il croato si prepara per il Mondiale, emergono notizie significative riguardo il suo futuro. Scopriamo le ultime novità sulle sue prospettive professionali e su un possibile passaggio alla Dea.

Tudor Atalanta, c'è anche la Dea sulle tracce dell'allenatore della Juve! Cosa filtra sul futuro del croato, che guiderà i bianconeri al Mondiale. Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Igor Tudor, che come rivelato dal suo agente resterà sulla panchina della Juventus almeno fino al termine del Mondiale per Club. Poi lo scenario potrebbe cambiare, con la Juve che potrebbe strappare Conte al Napoli e a quel punto liberare il croato. Attenzione all'ipotesi Atalanta, scrive Tuttosport: la Dea saluterà Gasperini e potrebbe pensare a lui per aprire un nuovo ciclo.

