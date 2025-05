tucci e rossi al magistrato estratti i palchi

Nel rispetto della tradizione, i priori si sono riuniti dopo l’estrazione delle Contrade di luglio per determinare l'assegnazione dei palchi. L’evento ha visto il Bargello andare al Bruco, il San Paolo alla Tartuca, San Pietro al Drago, i Borsellai al Valdimontone e i Pollaioli alla Pantera. Tra le sorprese, anche novità che arricchiranno l’evento di quest’anno.

Tutto come da tradizione: i priori si sono riuniti dopo l'estrazione a sorte delle Contrade di luglio anche per estrarre i palchi. Che sono andati quello del Bargello al Bruco, il San Paolo alla Tartuca, San Pietro al Drago, i Borsellai al Valdimontone e i Pollaioli alla Pantera. Fra le novità poi il debutto in Magistrato del neo rettore del Bruco Alessandro Benvenuti. Ma sono stati altri due i momenti importanti della riunione. In primis, era già programmato da tempo in verità, l'incontro dell'assessore alla sicurezza e alla polizia locale Enrico Tucci con i priori, accompagnato dal comandante Alessandro Rossi...