Tua al lavoro per il ripristino delle linee ordinarie | si riparte il 3 giugno

Tua, l'azienda di trasporto dell'Abruzzo, annuncia il ripristino delle linee ordinarie a partire dal 3 giugno. Dopo la sospensione della linea V1, si sta lavorando per riattivare i servizi nell'area metropolitana, in particolare lungo l'asse Pescara–Montesilvano, rispondendo così alle esigenze di mobilità dei cittadini.

Tua, azienda di trasporto abruzzese, sta lavorando per l'attivazione dei servizi precedentemente attivi nell’area metropolitana, in particolare lungo l’asse Pescara–Montesilvano. “La necessità di attivare le linee precedentemente in esercizio nasce dalla sospensione della linea V1 a seguito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Tua al lavoro per il ripristino delle linee ordinarie: si riparte il 3 giugno

