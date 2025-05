Trump vuole annettere il Canada | Vi regalo lo scudo difensivo Golden Dome ma dovete diventare il 51 Stato degli Usa

Donald Trump riaccende il dibattito geopolitico con una controversa proposta: il Canada potrebbe accedere gratuitamente al sistema di difesa missilistica "Golden Dome", a patto che accetti di diventare il 51° stato degli Stati Uniti. Questa iniziativa solleva interrogativi sulle relazioni bilaterali e sul futuro dell'identità canadese, rendendo inevitabile una riflessione approfondita sulle implicazioni di tale annessione.

Donald Trump torna a far parlare di sé con una nuova proposta destinata a scuotere le relazioni internazionali e a far discutere l'opinione pubblica: il Canada potrà accedere gratuitamente al sistema di difesa missilistica statunitense "Golden Dome", ma solo se accetterà di diventare parte integrante degli Stati Uniti, come 51° Stato dell'Unione. In caso contrario, ha avvertito Trump, Ottawa dovrà sborsare ben 61 miliardi di dollari per aderire al progetto, il cui costo complessivo è stimato in 175 miliardi e che dovrebbe essere operativo entro il 2029. "Ho detto al Canada, che vuole molto far parte del nostro favoloso Golden Dome System, che costerà 61 miliardi di dollari se rimangono una nazione separata, ma zero se diventano il nostro amato 51° Stato", ha scritto Trump in un post pubblicato su Truth Social, il suo social network di riferimento...