Trump tirato per la giacca da Mosca e Kiev

La crescente tensione tra Mosca e Kiev si riflette sulle dichiarazioni di Donald Trump, che accusa Putin di "giocare con il fuoco". Mentre il Cremlino sostiene che il dialogo sia stata un'iniziativa del presidente americano, il consulente di Zelensky controbatte, avvisando delle conseguenze sulla reputazione di Trump. In un contesto geopolitico complesso, entrambi i lati cercano di ottenere favori dall'ex presidente statunitense.

Il presidente Usa sbotta: «Putin sta giocando con il fuoco». Intanto i due contendenti fanno a gara a lusingarlo. Per Lavrov «è stato Donald ad aver voluto i colloqui». Ma il consigliere di Zelensky rilancia: «Il Cremlino colpisce la sua reputazione»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump tirato per la giacca da Mosca e Kiev

