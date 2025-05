Trump | Putin ha 14 giorni per trattare

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, afferma di aver dato a Putin un termine di 14 giorni per dimostrare se è disposto a negoziare una risoluzione pacifica in Ucraina, sottolineando l'importanza di mantenere aperti i canali diplomatici senza imporre nuove sanzioni al momento. La situazione resta tesa, con entrambe le potenze impegnate in un gioco di strategie e diplomatici deadline.

22.00 "Entro due settimane sapremo" se il presidente russo Putin "ci sta prendendo in giro oppure no". Lo dice il presidente degli Stati Uniti Trump, parlando con i giornalisti. Il capo della Casa Bianca aggiunge di non voler imporre nuove sanzioni alla Russia perché non vuole compromettere i tentativi di negoziare la fine della guerra in Ucraina: "Se penso di essere vicino a un accordo, non voglio rovinarlo". Telefonata tra i capi delle diplomazie Usa, Rubio, e russa, Lavrov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“Qué demonios le ha pasado a Putin”: Trump comenta los ataques aéreos rusos en Kyiv