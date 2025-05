Trump pensa alle sanzioni per rompere lo stallo diplomatico in Ucraina

Donald Trump sta valutando l'adozione di nuove sanzioni contro la Russia per cercare di superare l'attuale impasse diplomatica in Ucraina. In un recente intervento, ha ribadito il suo ruolo determinante nella gestione delle tensioni con Mosca, sottolineando che senza il suo intervento, la situazione in Russia sarebbe stata ben peggiore. Questo commento segna un ulteriore capitolo nel complesso panorama geopolitico legato al conflitto ucraino.

«Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte e intendo davvero brutte. Sta giocando

