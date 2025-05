Trump mette in pericolo la sicurezza personale dei giudici

L'articolo esplora le preoccupazioni della giudice Esther Salas riguardo alla sicurezza dei magistrati, in seguito a intimidazioni legate all'atteggiamento di Donald Trump. Durante un'intervista con la PBS, Salas ha denunciato le minacce che possono mettere a repentaglio non solo i giudici, ma anche le loro famiglie, evidenziando l'impatto nocivo di certe dichiarazioni pubbliche sul clima giuridico e sulla sicurezza personale.

“Mandare una pizza a un giudice o al figlio di un giudice a nome del mio figlio assassinato con un messaggio intimidatorio di fare la fine di Daniel Anderl?” Queste le parole della giudice Esther Salas del New Jersey in un’intervista alla Public Broadcasting System (Pbs) in cui reiterava il clima di paura dei magistrati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump mette in pericolo la sicurezza personale dei giudici

