Trump | Ho detto a Netanyahu che attaccare l' Iran non è appropriato

In un recente incontro con la stampa, Donald Trump ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo a un possibile attacco all'Iran. L'ex presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che tale azione sarebbe inopportuna e potrebbe compromettere i già delicati colloqui sul nucleare in corso, evidenziando la necessità di una prudente gestione delle tensioni nella regione.

Washington, 28 mag. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno messo in guardia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu contro qualsiasi attacco all'Iran che potrebbe far fallire i colloqui sul nucleare. "Non credo che sarebbe rilevante adesso", ha detto Donald Trump durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca, assicurando di aver avuto "ottime discussioni" con l'Iran in vista di un accordo. "Tornando all'Iran, ha avvisato il Primo Ministro Netanyahu contro delle azioni che potrebbero compromettere i negoziati, nella telefonata la scorsa settimana?", gli chiede un giornalista. "Beh, sì, a essere onesto, sì, l'ho fatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

