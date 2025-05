Trump furia dopo la domanda della giornalista sul termine Taco | Non ripeterlo mai più

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha reagito in modo furioso alla domanda di una giornalista riguardo al termine TACO, un acronimo che infiamma i commentatori finanziari e descrive la sua presunta riluttanza a prendere decisioni decisive. Questo episodio mette in evidenza le tensioni e le dinamiche inaspettate che emergono durante gli eventi pubblici del tycoon.

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, una reporter ha sollevato una questione che sta guadagnando attenzione negli ambienti finanziari: il termine TACO (Trump Always Chickens Out), coniato da Robert Armstrong, opinionista del Financial Times. L’acronimo, tradotto come “Trump si tira sempre indietro per la paura”, è utilizzato per descrivere un fenomeno ricorrente sui mercati finanziari: il crollo in risposta alle minacce di nuovi dazi da parte del presidente americano, seguito da una ripresa quando lo stesso Trump decide di posticipare le misure per favorire ulteriori negoziazioni. La reazione di Trump alla domanda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump, furia dopo la domanda della giornalista sul termine Taco: “Non ripeterlo mai più”

Trump, ho accettato di estendere al 9 luglio termine dazi Ue - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver accettato di estendere fino al 9 luglio il termine per l'applicazione dei dazi al 50% sulle merci europee. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

La furia di Trump contro le energie rinnovabili; Borse, il vero freno alla furia di Trump può diventare il mercato obbligazionario in difficoltà. Bitcoin ...; Trump, furia dopo la domanda della giornalista sul termine Taco: Non ripeterlo mai più. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump, furia dopo la domanda della giornalista sul termine Taco: “Non ripeterlo mai più” - Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, una reporter ha sollevato una questione che sta guadagnando attenzione negli ambienti finanziari: il ... 🔗Segnala thesocialpost.it

VIDEO | A Trump “TACO” non lo dici: la domanda che fa infuriare il presidente americano - “TACO” è un nuovo termine che circola a Wall Street, sta per “Trump Always Chickens Out”, Trump si tira sempre indietro. Un giornalista gli ha chiesto un commento. Apriti cielo ... 🔗Si legge su dire.it

I dazi e il termine «Taco» che fa infuriare Trump: «Non usate quella parola con me, lo faccio solo per negoziare» - Una giornalista al presidente Usa: «Cosa ne pensa del termine Taco (Trump always chickens out, ossia "se la fa sotto")?». La replica di Trump è stizzosa: «Non mi tiro indietro: fisso tariffe ridicole ... 🔗Riporta msn.com

Donald Trump nega di aver mai definito gli europei 'parassiti'