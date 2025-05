Trump e Musk fine del sodalizio? Il magnate di Tesla critica il tycoon | ecco perché

Il legame tra Donald Trump ed Elon Musk si interrompe, con il fondatore di Tesla che critica apertamente il disegno di legge di spesa sostenuto dal presidente statunitense. In un'intervista a CBS, Musk esprime il suo disappunto, segnando così una svolta significativa nelle dinamiche tra i due potenti uomini d'affari. Scopriamo le ragioni di questa rottura e le sue possibili conseguenze.

Roma, 28 maggio 2025 – Si rompe il sodalizio tra Donald Trump e Elon Musk, dopo che quest’ultimo ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti del disegno di legge di spesa approvato dalla Camera su impulso del presidente Usa. In un'intervista a Cbs, il magnate di Tesla ha dichiarato che la cosiddetta "Big Beautiful Bill" è in contraddizione con gli obiettivi del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (Doge), da lui fondato per ridurre la spesa pubblica. "Sono rimasto deluso nel vedere una legge così imponente, che in realtà aumenta il deficit anziché ridurlo", ha affermato Musk, aggiungendo con sarcasmo: "Una legge può essere grande o bella, ma non entrambe"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net