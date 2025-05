Trump e le tariffe al 50% | La Ue vuole un incontro

Donald Trump ha annunciato su Truth che l'Unione Europea ha richiesto un incontro per discutere delle tariffe, elevate al 50%. L'ex presidente si è dichiarato ottimista riguardo a questa opportunità di dialogo, auspicando che i paesi europei seguano l'esempio della Cina e si aprano maggiormente al commercio con gli Stati Uniti. Questo incontro rappresenta un passo significativo nella complessa dinamica commerciale internazionale.

"Sono appena stato informato che l’Ue ha chiamato per definire le date di un incontro" sui dazi. Così, ieri pomeriggio, ha scritto Donald Trump (foto) su Truth. "Questo è un evento positivo e spero che, finalmente, come ho chiesto alla Cina, i Paesi europei si aprano al commercio con gli Stati Uniti. Entrambi saranno molto contenti e avranno successo se lo faranno", ha sottolineato il presidente americano. "Sono estremamente soddisfatto dell’assegnazione del 50% di dazi all’ Unione Europea, soprattutto perché i nostri negoziati con loro sono stati ‘lenti’ (per usare un eufemismo!)", ha scritto Trump, lanciando un monito: "Ricordate, ho il potere di ‘fissare un accordo’ per il commercio con gli Stati Uniti se non riusciamo a trovare un accordo o se veniamo trattati ingiustamente"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e le tariffe al 50%: "La Ue vuole un incontro"

