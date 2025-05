Trump dialoga con l’Ue per i dazi qual è il ruolo dell’Italia

Donald Trump ha avviato un dialogo con l'Unione Europea sui dazi, evidenziando l'importanza di un accordo strategico tra le due potenze. Questo incontro non solo riflette le dinamiche economiche globali, ma sottolinea anche il ruolo cruciale dell'Italia nel contesto delle relazioni transatlantiche. Analizziamo come il nostro Paese possa influenzare e beneficiare da queste trattative.

Le parole di Donald Trump, come lui stesso ci ha abituato, sono ormai un promemoria strategico. Il fatto che Bruxelles abbia chiesto di incontrare Washington è la conferma che l’Europa sa che senza un’intesa con gli Stati Uniti il proprio spazio economico potrebbe risultare vulnerabile. L’annuncio della Casa Bianca nasconde un dato essenziale: l’Unione Europea ha urgenza di rientrare in un perimetro negoziale che eviti nuove ritorsioni doganali, mentre gli Stati Uniti, tornati centrali anche sul piano energetico, si trovano in una posizione di forza. In questo quadro, l’ Italia tenta di proporsi come interlocutore credibile su entrambi i fronti: mantenendo il piede dentro l’architettura comunitaria, ma cercando anche un canale diretto con Washington, soprattutto su dossier energetici e industriali... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trump dialoga con l’Ue per i dazi, qual è il ruolo dell’Italia

