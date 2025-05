Trump critica Newsom e Cif per le gare femminili con atleti transgender come AB Hernandez

In un recente intervento su Truth Social, Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti del governatore della California, Gavin Newsom, riguardo alla partecipazione di atleti transgender, come Ab Hernandez, alle gare femminili. Le sue dichiarazioni hanno riacceso il dibattito negli Stati Uniti sulla questione dell'inclusione degli atleti transgender nello sport, suscitando dibattiti infuocati su diritti e equità.

Il dibattito si riaccende negli Stati Uniti a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump riguardanti la partecipazione di atleti transgender alle competizioni femminili, alimentando un acceso confronto sul tema. In un recente intervento pubblicato su Truth Social, l’ex presidente ha denunciato come l’approvazione della partecipazione di atleti transgender alle gare in cui competono donne sia . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump critica Newsom e Cif per le gare femminili con atleti transgender come AB Hernandez

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump critica Newsom e Cif per le gare femminili con atleti transgender come AB Hernandez. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump attacca Newsom, 'sta uccidendo la California' - Trump ha attaccato Gavin Newsom, che guida la California, dopo che ha convocato una sessione speciale del parlamento per rafforzare le difese legali dello stato contro di lui. "Il governatore ... 🔗Da msn.com

Newsom, 'Trump non ha autorità per porre dazi su film stranieri' - "Riteniamo che il presidente Donald Trump non abbia l'autorità di imporre ... la comunicazione del governatore della California Gavin Newsom, al sito specializzato in spettacolo Deadline, in ... 🔗Secondo ansa.it

Dazi sui film stranieri, la proposta di Newsom: «Incentivi federali da 7,5 miliardi di dollari» - È la proposta del governatore della California Gavin Newsom a meno di 24 ore dall’annuncio dei dazi sui film stranieri anticipati dal presidente Donald Trump. Si tratta di una mossa appoggiata ... 🔗lettera43.it scrive

Newsom reacciona a críticas de Trump y lo invita a visitar zonas del desastre | Noticias Telemundo