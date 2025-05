Trump contro Harvard contro l’Università ancora

L'amministrazione Trump avvia una battaglia contro Harvard e le università americane, sospendendo i visti e riducendo i fondi. Questo intervento non rappresenta solo un restringimento delle opportunità educative, ma un attacco diretto alla libertà accademica e al diritto allo studio, mettendo in discussione l'autonomia delle istituzioni educative in un clima di crescente controllo ideologico.

Mentre Trump sospende i visti e taglia i fondi a Harvard, la sua amministrazione punta a soffocare l’università americana sotto il controllo ideologico. Ed è gravissimo. Non è solo un giro di vite sui visti. È un attacco diretto, chirurgico, contro il diritto allo studio e la libertà accademica. Il 27 maggio l’amministrazione Trump ha sospeso il rilascio di visti per studenti stranieri, ufficialmente per “controlli approfonditi sui social network”. Ma nel mirino c’è molto di più: c’è Harvard, simbolo d’élite e (secondo la destra trumpiana) focolare di “idee radicali” e “antisemitismo”. Nello stesso giorno della sospensione dei visti, la Casa Bianca ha annunciato l’intenzione di rescindere tutti i contratti stipulati con Harvard, colpevole di aver difeso gli studenti durante le proteste contro l’attacco israeliano su Gaza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump contro Harvard, contro l’Università (ancora)

