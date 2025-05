Trump concede la grazia a una coppia condannata per frode Ennesimo caso dopo quello di Walczak e Jenkins

Donald Trump ha concesso la grazia a Todd e Julie Chrisley, la coppia condannata per frode bancaria per oltre 30 milioni di dollari, famosa per il reality show "Chrisley Knows Best". Questa decisione segue altri importanti casi di grazia, come quelli di Walczak e Jenkins, e riaccende il dibattito sul controverso uso del potere di clemenza da parte dell'ex presidente.

Todd e Julie Chrisley, la coppia condannata tre anni fa negli Stati Uniti per una frode del valore di oltre 30 milioni di dollari ai danni delle banche, e protagonista del reality show televisivo Chrisley Knows Best, è stata graziata da Donald Trump. Si tratta dell’ennesimo caso di grazia da parte del tycoon, specie se a essere nei guai con la giustizia sono persone che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a supportare la campagna elettorale di Trump. Dopo il caso eclatante delle grazie concesse ai partecipanti dell’ assalto al Campidoglio nel 6 gennaio 2021, a Steve Bannon (accusato di frode), e al consulente Roger Stone negli anni passati, altri individui sono stati “toccati” piĂą recentemente dalla clemenza presidenziale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

