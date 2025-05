Trump a Putin | Gioca con il fuoco | Medvedev risponde al presidente Usa | Di brutto c' è la Terza guerra mondiale

Le tensioni internazionali si intensificano con le recenti dichiarazioni di Trump e Medvedev, mentre il cancelliere tedesco avverte che le forniture militari all'Ucraina non hanno più confini. Mosca risponde con una previsione allarmante: la revoca dei limiti armati potrebbe trascinare Berlino in un conflitto in continua escalation. Si avvicina l'ombra di una possibile terza guerra mondiale.

Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata". Mosca: "Con la revoca dei limiti sulle armi, Berlino sprofonderà con Kiev"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump a Putin: "Gioca con il fuoco" | Medvedev risponde al presidente Usa: "Di brutto c'è la Terza guerra mondiale"

