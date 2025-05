Trump a Putin | Due settimane per trattare e frena sulle sanzioni

In un recente evento nello Studio Ovale, Donald Trump ha annunciato una finestra di due settimane per valutare le intenzioni di Vladimir Putin riguardo la situazione in Ucraina. Durante il discorso, Trump ha espresso delusione per l'attuale crisi e ha avvertito che una risposta differente potrebbe essere necessaria se i segnali indicassero una strategia ingannevole da parte del presidente russo.

"Vi farò sapere entro due settimane se Putin ci sta in prendendo in giro o meno, se sì risponderemo in maniera diversa". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento nello Studio Ovale della Casa Bianca, ribadendo di essere "deluso da quello che sta succedendo in Ucraina". "Non posso dirvi questo - ha risposto il presidente ai giornalisti che gli chiedevano se creda ancora che Putin voglia fermare la guerra - ma ve lo dirò tra due settimane.Ci vorrĂ circa una settimana e mezza. Abbiamo qui il signor Widkoff, che sta facendo un lavoro fenomenale. In questo momento stanno trattando con lui in modo molto deciso, sembra che vogliano fare qualcosa, ma finchĂ© il documento non sarĂ firmato, non posso dirvelo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump a Putin: "Due settimane per trattare", e frena sulle sanzioni

