Truffata in casa a 95 anni Ritrovata tutta la refurtiva

Una 95enne di Gubbio è caduta vittima di una truffa mediante la consueta tecnica del finto incidente, un fenomeno in crescita che colpisce frequentemente anziani e persone sole. Tuttavia, la sua storia si distingue poiché, a sorpresa, è stata ritrovata tutta la refurtiva. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità degli anziani, ma anche l'importanza di una maggiore vigilanza e protezione.

Il fenomeno delle truffe ai danni di anziani e persone sole è purtroppo frequente, negli ultimi anni in crescita anche nel comprensorio eugubino. Quella di una 95enne di Gubbio, però, è una storia in un certo senso unica, visto che dopo essere stata truffata con la tecnica del finto incidente è comunque riuscita a riavere la merce che le era stata illegalmente sottratta. Così Stefano Alunno, figlio dell'anziana, ha scritto una lettera per ringraziare le forze dell'ordine, in particolare "il comandante della Polizia Stradale di Napoli Nord Agnese Pane e il capitano Pasquale Moriglia comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio con tutti i loro uomini e donne"...

