Truffano un’anziana spacciandosi per il nipote | arrestati due giovani nel Chietino

Due giovani, un 21enne e una 18enne originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati nel chietino dopo aver truffato un'anziana spacciandosi per il nipote. L'episodio è avvenuto il 26 maggio, quando uno dei due ha contattato telefonicamente la vittima, richiedendo denaro e preziosi sotto inganno. La prontezza delle forze dell'ordine ha portato alla cattura dei delinquenti in breve tempo.

