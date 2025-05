Truffa delle monetine ad Acilia ruba carta di credito e compra sigarette | arrestato fuori dalla tabaccheria

Ad Acilia, un uomo è stato arrestato dopo aver messo in atto la nota 'truffa delle monetine', rubando la carta di credito di un'anziana per acquistare sigarette. L'arresto è avvenuto proprio fuori dalla tabaccheria, evidenziando la persistenza di questo tipo di frode e la vulnerabilità degli anziani. L'episodio mette in luce l'importanza di sensibilizzare la comunità sui rischi legati a queste truffe.

