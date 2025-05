Truffa aggravata arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Montella per truffa aggravata, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, evidenziando l'intensificazione delle attività di contrasto ai reati economici nella zona.

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di un 24enne residente nel quartiere... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Truffa aggravata, arrestato 24enne

