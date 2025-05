Trovato morto in cella ai Miogni La Procura apre un fascicolo I carcerati urlano | Assassini

Un detenuto straniero di 35 anni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere dei Miogni. Il tragico evento, avvenuto tra domenica e lunedì, ha suscitato proteste tra i compagni di detenzione, che hanno urlato "assassini". La procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso, mentre il sindacato della Penitenziaria, Sappe, solleva preoccupazioni sulle condizioni all'interno dell'istituto.

Un detenuto nel carcere dei Miogni, uno straniero trentacinquenne, è stato trovato privo di vita nella sua cella nella mattinata di ieri. Le cause del decesso – avvenuto in cella tra domenica e lunedì – sono al vaglio degli investigatori. Per il Sappe, il sindacato della Penitenziaria, si tratterebbe di morte per cause naturali: il detenuto aveva infatti problemi di tossicodipendenza, ma non è escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario. La Procura di Varese ha aperto un’inchiesta per chiarire l’accaduto e non è da escludere che possa essere disposta l’autopsia sul corpo del carcerato, come avviene solitamente in circostanze analoghe... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it