Trovato in zona San Siro con mezzo chilo di droga arrestato il rapper Luchitos

Il rapper Luchitos, venticinquenne italo-brasiliano, è stato arrestato a Milano nella zona di San Siro con oltre mezzo chilo di droga. L'intervento della polizia si è svolto il 27 maggio, durante un controllo di routine, mentre Luchitos si trovava in compagnia di un amico. L'episodio ha scosso il mondo della musica e sollevato interrogativi sulla condotta degli artisti nel panorama contemporaneo.

Milano, 28 maggio 2025 – Arrestato dopo essere stato sorpreso con oltre mezzo chilo di droga il rapper Luchitos. Il venticinquenne italo-brasiliano è stato fermato per un controllo dalla polizia martedì 27 maggio alle 12.25 mentre era in compagnia di un coetaneo. I due camminavano in via San Giusto, zona San Siro, verso via Novara. Luchitos, oltre 27mila follower su Instagram, e l'amico avevano addosso 507 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana, oltre a 1.650 euro in contanti. Entrambi - Luchitos ha precedenti specifici mentre l'altro è incensurato - sono quindi stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato in zona San Siro con mezzo chilo di droga, arrestato il rapper Luchitos

