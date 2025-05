trovato in un campo sportivo il corpo di martina carbonaro si indaga per omicidio

Lo shock ha colpito Afragola dopo il tragico ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, 14 anni, scomparsa da lunedì sera. Il cadavere è stato scoperto nell'alloggio abbandonato del custode di un campo sportivo. Le autorità avviano un'indagine per omicidio, cercando di chiarire le circostanze di un evento che ha stravolto la comunità locale.

AGI - La ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola lunedì sera è stata trovata morta. Secondo quanto appreso il corpo di Martina Carbonaro era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo. La ragazza era scomparsa lunedì, quando dopo essere uscita con un'amica per prendere un gelato, si era incontrata con l'ex fidanzato. Questa notte, le ricerche per la scomparsa della 14enne erano andate avanti senza sosta. La sua scomparsa era stata denunciata dalla madre nel corso della notte scorsa. Si indaga per omicidio. Secondo quanto apprende l'AGI, infatti, la quattordicenne aveva a un primo esame esterno del corpo segni evidenti di una morte violenta, probabilmente un colpo alla testa con un corpo contundente... 🔗 Leggi su Agi.it