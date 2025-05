Trovato il certificato di morte di Joe Biden? È un falso

Recentemente sono emerse immagini che attesterebbero l'esistenza di un falso certificato di morte di Joe Biden, datato 2018 e attribuito a un presunto decesso a Guantanamo, Cuba. Questa notizia infondata, citando il sito Ancestry.com, ha sollevato numerose speculazioni. Nel seguente articolo, analizzeremo le origini di questa bufala e i motivi per cui è fondamentale verificarne la veridicità.

Circolano alcune immagini con le quali si sostiene l'esistenza di un fantomatico certificato di morte di Joe Biden, il quale sarebbe morto nel 2018 a Guantanamo (Cuba). Viene riportata la fonte da dove avrebbero scoperto il documento, un sito americano chiamato Ancestry.com. Ecco perché l'intera narrazione risulta infondata. Per chi ha fretta. Non si tratta di un vero e proprio certificato di morte, ma una scheda generata su un sito web.. I dati della scheda sono stati inseriti dagli utenti, senza alcuna supervisione e conferma dei dati inseriti.. Analisi. Ecco come viene condiviso il fantomatico certificato: COVATO IL CERTIFICATO DI MORTE DI BIDEN...