Trovato dai carabinieri con cocaina marijuana e materiale per il confezionamento | arrestato

I carabinieri di San Pietro Vernotico hanno arrestato un 25enne, P.T., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 90 grammi di cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento, nonostante precedenti penali assenti. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

SAN PIETRO VERNOTICO - Un 25enne di San Pietro Vernotico, P.T., è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, che fino a questo momento non aveva mai avuto problemi con la giustizia, è stato trovato con 90 grammi di... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Trovato dai carabinieri con cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento: arrestato

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Perugia, 6500 euro in contanti e un'auto di lusso: la bella vita del pusher finisce con le manette; Diciannovenne arrestato per spaccio: sequestrati cocaina e hashish; Alla guida con cocaina, eroina e marijuana: i carabinieri fermano, denunciano e ritirano patenti; Hashish e marijuana in 18 contenitori: 29enne nei guai a Roma nord. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bitonto (BA), arrestato 33enne durante i festeggiamenti della patrona: armi e droga in un edificio abbandonato - Durante i festeggiamenti per la Santa Patrona, i Carabinieri di Bitonto hanno arrestato un uomo di 33 anni, trovato in possesso di una pistola clandestina e numerose dosi di droga. L’operazione rientr ... 🔗Come scrive trmtv.it

Pistole, munizioni e cocaina: blitz dei carabinieri, 8 arresti a Partinico - I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo su richiesta della procura, nei confronti di 8 persone. Cinque sono ai domiciliari e 3 hanno l’obbligo di dimo ... 🔗Riporta msn.com

Droga e armi, retata dei carabinieri di Partinico, 8 gli indagati - Operazione a Partinico e Borgetto: 8 persone accusate di spaccio, armi clandestine e lesioni. Sequestrati revolver e munizioni. 🔗Da trapanioggi.it

Vede i carabinieri e scappa, trovato con marijuana e cocaina: arrestato