Trovato corpo di Martina Carbonaro la 14enne scomparsa ad Afragola Interrogato ex ragazzo

Il tragico ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, ha scosso la comunità locale. Le indagini sono attualmente in corso e l'ex ragazzo della giovane è stato sottoposto a interrogatorio dai Carabinieri, che coordinano le ricerche con la procura e la prefettura per far luce su questo inquietante episodio.

E' stato ritrovato dai carabinieri il corpo senza vita di una 14enne - Martina Carbonaro - che era scomparsa dalla zona di Afragola, nel napoletano. Durante le ricerche dei Carabinieri, coordinate da procura e prefettura, in un'area precisa passata al setaccio, è stato infatti trovato il corpo senza vita. L'area battuta non è lontana dal cimitero di Afragola. A portare gli inquirenti ad intensificare le ricerche nella zona sarebbe stato il racconto dell'ex ragazzo della 14enne: interrogato dalle autorità, avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti incongruente con gli orari degli spostamenti e con le immagini delle telecamere che hanno ripreso per l'ultima volta la giovane... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trovato corpo di Martina Carbonaro la 14enne scomparsa ad Afragola. Interrogato ex ragazzo

