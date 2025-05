Trovato con un taser storditore bloccato dopo un inseguimento | denunciato un 17enne

Un 17enne è stato denunciato a Bologna per possesso di un taser-storditore dopo un inseguimento a bordo di una moto. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, quando gli agenti di polizia hanno tentato di fermarlo, ma il giovane ha inizialmente scelto di fuggire. I dettagli dell'episodio sottolineano le preoccupazioni riguardo all'uso di armi non letali tra i minorenni.

Bologna, 28 maggio 2025 - Trovato in possesso di un “taser-storditore”, denunciato un 17enne. Il minore in un primo momento ha provato a scappare a bordo di una moto, gli agenti di polizia lo hanno inseguito e fermato. Il fatto è accaduto lunedì a Bologna. Erano le 15 circa quando, dopo alcune segnalazioni relative a due soggetti che avevano esploso diversi colpi con una probabile arma da fuoco, nei pressi di una scuola dell’infanzia, due volanti della polizia sono arrivate in via Cesare Abba. I poliziotti, in base alle descrizioni fornite, hanno notato uno dei due soggetti, un ragazzo che, alla vista dell’autovettura di servizio, e ignorando più volte l’alt degli agenti, ha intrapreso una pericolosa fuga a bordo di una moto rischiando anche di investire un’anziana che in sedia a rotelle stava attraversando la strada... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato con un taser storditore, bloccato dopo un inseguimento: denunciato un 17enne

