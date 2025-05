Trovato con otto chili di marijuana nel camper | condannato a quattro anni

Mauro Toffoli, 44enne pilota di rally e titolare della Toffolicar, è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per possesso di otto chili di marijuana nel suo camper. Attualmente in carcere dopo un'evasione dai domiciliari, Toffoli dovrà anche sostenere una multa di 20.000 euro, segnando una svolta drammatica nella sua vita e carriera.

È stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione il 44enne Mauro Toffoli, pilota di rally e proprietario della carrozzeria Toffolicar. L'uomo, in questo momento in carcere dopo essere evaso dai domiciliari e scappato in Sardegna, dovrà inoltre pagare 20mila euro di multa dopo essere... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Trovato con otto chili di marijuana nel camper: condannato a quattro anni

