Trovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola | sentito l’ex fidanzato

È stata ritrovata senza vita Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa la sera del 26 maggio. Il suo corpo è stato scoperto dai carabinieri in un edificio abbandonato vicino all’ex stadio Moccia, ad Afragola, nel Napoletano. La procura di Napoli Nord indaga per omicidio: tra i sospettati c’è l’ ex fidanzato, di qualche anno più grande, che si trova in caserma dalla notte scorsa. Martina era uscita per prendere un gelato con un’amica, ma secondo la madre avrebbe poi incontrato l’ex compagno. L’ultimo contatto è avvenuto alle 20:30, quando la ragazza ha rassicurato la madre che sarebbe rientrata a breve... 🔗 Leggi su Lettera43.it