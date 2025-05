Trovata morta Martina Carbonaro la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola | Fermato per omicidio l' ex fidanzato ha confessato

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola, è stata trovata morta dai carabinieri, nascosta sotto un materasso in un casolare abbandonato. L'ex fidanzato, un ragazzo di 18 anni, è stato arrestato per omicidio e ha confessato il crimine. Si sospetta che il movente sia legato alla recente rottura della loro relazione.

Il corpo è stato trovato dai carabinieri sotto un materasso in un casolare diroccato vicino all'ex stadio. Il movente sarebbe sentimentale: la giovanissima avrebbe lasciato di recente il ragazzo, 18enne, e lui non accettava la fine della loro relazione... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola | Fermato per omicidio l'ex fidanzato, ha confessato

