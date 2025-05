Trovata morta Martina Carbonaro la 14enne scomparsa ad Afragola | l' ex fidanzato fermato per omicidio pluriaggravato e occultamento | La confessione | L' ho uccisa perché mi aveva lasciato

La tragica scomparsa di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola, si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo in un casolare abbandonato. L'ex fidanzato, un giovane di 18 anni, è stato arrestato per omicidio pluriaggravato e occultamento, confessando di averla uccisa dopo aver appreso della sua decisione di lasciarlo. La madre chiede giustizia per la figlia brutalmente strappata alla vita.

Il corpo è stato trovato in un casolare diroccato vicino all'ex stadio. Il movente sarebbe sentimentale: la giovanissima avrebbe lasciato di recente il ragazzo, 18enne, e lui non accettava la fine della loro relazione. La vittima sarebbe stata colpita più volte con una pietra. La madre: "Voglio l'ergastolo per questo ragazzo"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola: l'ex fidanzato fermato per omicidio pluriaggravato e occultamento | La confessione: "L'ho uccisa perché mi aveva lasciato"

