Trovata morta Martina Carbonaro la 14enne era scomparsa lunedì da Afragola | ipotesi femminicidio

La ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola lunedì sera è stata trovata morta. Secondo quanto appreso il corpo di Martina Carbonaro era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo. La ragazza era scomparsa lunedì, quando dopo essere uscita con un'amica per prendere un gelato, si era incontrata con l'ex fidanzato. I carabinieri della Compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto il cadavere della minorenne, nascosto in un edificio diroccato adiacente ex stadio "Moccia", ad Afragola, in provincia di Napoli. Sono in corso indagini coordinate dal pm di turno della procura di Napoli nord, ma l'ipotesi è quello de femminicidio...