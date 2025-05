Trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola indagini in corso

La comunità di Afragola è in lutto dopo il tragico ritrovamento del corpo di una ragazza di 14 anni, scomparsa dal lunedì sera. Le indagini sono avviate per chiarire le circostanze della sua morte. Un evento che ha scosso profondamente la città e lasciato tutti in attesa di risposte.

NAPOLI (ITALPRESS) – È arrivata stamattina alle prime luci dell’alba la notizia che nel napoletano tutti speravano di non ricevere mai: è stato ritrovato questa notte il corpo della 14enne di Afragola la cui scomparsa era stata denunciata lunedì sera dalla madre. La giovane, uscita con le amiche per andare a prendere un gelato, era stata avvistata in compagnia dell’ex fidanzato di qualche anno più grande che adesso è ascoltato dagli inquirenti. L’ultima chiamata della giovane alla famiglia, intorno alle 20,30 di lunedì, con la giovane che aveva rassicurato i genitori dicendo che sarebbe presto tornata a casa... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, indagini in corso

Su questo argomento da altre fonti

Trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, ipotesi omicidio: in caserma l'ex fidanzato; Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: interrogato l'ex ragazzo; Afragola, trovata morta Martina Carbonaro. In caserma l’ex fidanzato: “Uccisa con masso”; Martina Carbonaro trovata morta: il cadavere era sotto a un materasso vicino allo stadio. Aveva 14 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Martina Carbonaro, trovata morta: la ragazza di 14 anni uccisa a bastonate. L'ex fidanzato confessa: «Mi aveva lasciato» - Morta uccisa a bastonate. Una fine terribile quella di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso. Il corpo senza vita era ... 🔗Da leggo.it

Martina Carbonaro, trovata morta la 14enne scomparsa: uccisa a bastonate, l'ex avrebbe confessato. Lei lo aveva lasciato - Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è stata trovata morta. Il corpo senza vita era nell'alloggio abbandonato del custode ... 🔗Scrive msn.com

Trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, ipotesi omicidio: in caserma l'ex fidanzato - Il corpo di Martina Carbonaro scoperto in un edificio vicino all'ex stadio. Il sindaco, 'tragedia immane' (ANSA) ... 🔗Si legge su ansa.it

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola