Trovata morta in una casa diroccata Martina Carbonaro 14 anni | L' ex | L' ho uccisa con una pietra non voleva tornare con me

Una tragica vicenda ha scosso Afragola, Napoli, dove il corpo senza vita di Martina Carbonaro, 14 anni, è stato trovato in una casa diroccata. La giovane risultava scomparsa dal 26 maggio e, secondo le indagini, la sua morte è avvenuta a seguito di un delitto commesso da un ex fidanzato che avrebbe utilizzato una pietra per colpirla, dopo il rifiuto di tornare con lui.

È successo ad Afragola (Napoli). La ragazza era scomparsa dal pomeriggio di lunedì 26 maggio. La scoperta del corpo nella notte, nell'ex abitazione del custode dello stadio Moccia, in cui le ricerche si erano concentrate da ieri sera... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trovata morta in una casa diroccata Martina Carbonaro, 14 anni | L'ex: «L'ho uccisa con una pietra, non voleva tornare con me»

