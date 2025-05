Trovata morta in un edificio diroccato la 14enne Martina Carbonaro L' ex fidanzato 19enne confessa incastrato da un video

Tragedia ad Afragola (Napoli), dove la 14enne Martina Carbonaro è stata trovata morta in un edificio diroccato. Scomparsa dal pomeriggio del 26 maggio, il suo ex fidanzato di 19 anni ha confessato l'omicidio, incastrato da un video. La scoperta del corpo è avvenuta nella notte, nell'ex abitazione del custode dello stadio Moccia, dove le ricerche si erano intensificate.

È successo ad Afragola (Napoli). La ragazza era scomparsa dal pomeriggio di lunedì 26 maggio. La scoperta del corpo nella notte, nell'ex abitazione del custode dello stadio Moccia, in cui le ricerche si erano concentrate da ieri sera...

