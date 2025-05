Trova marsupio con soldi e lo consegna ai Carabinieri Luca Cecere premiato dal Prefetto di Avellino

Questa mattina, il giovane avellinese Luca Cecere è stato premiato dal prefetto di Avellino per il suo gesto di onestà. Il 28enne, lo scorso 9 maggio, ha trovato un marsupio smarrito contenente denaro e documenti e ha prontamente deciso di consegnarlo ai Carabinieri, dimostrando un notevole senso civico. Una storia che celebra i valori della correttezza e della responsabilità nella comunità.

