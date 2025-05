Troppo Spezia per il Catanzaro | il sogno continua

Il sogno del Catanzaro prosegue, ma per lo Spezia la storia recente nei playoff è un incubo. Dal 2015, il Picco è stato teatro di delusioni, con quattro sconfitte su cinque gare casalinghe. La maledizione sembra pesare sull'ambiente bianconero, ma la squadra è pronta a sfidare il destino e scrivere una nuova pagina nella sua storia.

La storia recente dello Spezia nei playoff non era incoraggiante. Dal 2015 in poi, al Picco i bianconeri avevano collezionato solo amarezze: sconfitta 1-2 contro l’Avellino ai supplementari, poi Trapani e Cittadella. Nelle prime cinque gare casalinghe di playoff, quattro sconfitte. Una maledizione difficile da ignorare, anche se il 2020 rappresentò una splendida eccezione: nonostante la sconfitta interna contro il Frosinone (0-1), lo Spezia fu promosso in Serie A grazie al successo dell’andata e alla miglior posizione in classifica. Un segnale: si può vincere anche perdendo. Ed eccoci al presente... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troppo Spezia per il Catanzaro: il sogno continua

Su questo argomento da altre fonti

Aquile verso La Spezia alla ricerca del sogno; Catanzaro in festa: sogno promozione tra entusiasmo e scaramanzia; Catanzaro-Spezia 0-2, prestazione anonima delle Aquile; Catanzaro-Spezia: la diretta scritta di Calabria Magnifica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo Spezia batte 2-1 il Catanzaro e continua la caccia alla Serie A: è in finale playoff - La Spezia - Sogna, lo Spezia. La sveglia giallorossa, quella di marca Catanzaro, suona troppo debolmente per svegliare una squadra che, forte del risultato dell'andata, si crogiola per mezz'ora prima ... 🔗ilsecoloxix.it scrive

O Cremona o La Spezia, ecco la finale per la A - Cremonese - Juve Stabia 3-0 - L'onestà intellettuale di mister Pagliuca. «Ho sbagliato le scelte iniziali, abbiamo giocato in dieci sin dall'inizio» ... 🔗Come scrive informazione.it

Spezia da urlo, Catanzaro kappao: ora la Cremonese per la serie A. E bastano due pareggi - Come era prevedibile sarà Spezia-Cremonese la finale play off di serie B. I liguri battono il Catanzaro 2-1 dopo il doppio vantaggio dell’andata e la Cremonese ha travolto la Juve Stabia con un perent ... 🔗Secondo informazione.it

#PLAYOFF SPEZIA-CATANZARO 2-1... Il Sogno Continu...A !