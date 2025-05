Trivulzio | debito giù del 45% E Bertolaso blinda il commissario Tronca

Il 28 maggio 2025, Trivulzio annuncia una riduzione del debito del 45%, un traguardo significativo per una struttura che ha affrontato gravi difficoltà. Bertolaso, rinnovando la fiducia nel commissario Tronca, sottolinea l'importanza di continuare il lavoro intrapreso. La situazione sociosanitaria italiana, nonostante le sfide, mostra segni di miglioramento, ma richiede un impegno costante da parte della politica per consolidare i risultati ottenuti.

