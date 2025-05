Tripla doppia di Haliburton nella notte Nba Indiana vola sul 3-1 contro New York

Tyrese Haliburton si è riscattato alla grande nella notte NBA, guidando i Pacers alla vittoria contro i New York Knicks con una straordinaria tripla doppia. Dopo aver assunto la responsabilità della sconfitta precedente, Haliburton ha brillato al Gainbridge Fieldhouse, conquistando la sua squadra e dando spettacolo, mentre il padre John era presente in tribuna. Una performance che ha segnato un momento cruciale per Indiana, ora a 31 vittorie.

INDIANAPOLIS (USA) (ITALPRESS) – Si era preso le colpe della sconfitta di gara 3 ma non ci ha messo molto per farsi perdonare. Al Gainbridge Fieldhouse – col padre John di nuovo in tribuna dopo la lite con Antetokounmpo che aveva spinto i Pacers a vietargli l’accesso agli spalti -, Tyrese Haliburton mette a segno una tripla doppia storica guidando Indiana al 130-121 su New York che vale il 3-1 nella finale della Eastern Conference. Per lui 32 punti, 15 assist e 12 rimbalzi ma soprattutto nessuna palla persa: nei play-off Nba solo Nikola Jokic e Oscar Robertson hanno messo in campo delle prestazioni da 30-15-10 ma nessuno di loro con 0 alla voce “palle perse” da quando (stagione 1977-78) vengono registrate fra le statistiche... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tripla doppia di Haliburton nella notte Nba, Indiana vola sul 3-1 contro New York

