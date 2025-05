Tribunale del Riesame nuovo via libera al dissequestro delle tre navi Caronte Isole minori

Il Tribunale del Riesame di Messina ha autorizzato il dissequestro delle tre navi traghetto del gruppo Caronte-Tourist Isole minori: Bridge, Helga e Ulisse. Il giudice Massimo Micali ha confermato l'atto, già eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, permettendo così il ritorno in attività delle imbarcazioni cruciali per il trasporto verso le isole minori.

Sono state formalmente dissequestrate le tre navi traghetto del gruppo Caronte-Tourist Isole minori, Bridge, Helga e Ulisse. Il giudice de tribunale del Riesame di Messina, Massimo Micali, ha emesso l'esecuzione del provvedimento eseguito dal nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Tribunale del Riesame, nuovo via libera al dissequestro delle tre navi Caronte Isole minori

Ne parlano su altre fonti

Nuovo no del Riesame alla scarcerazione di Dassilva, i suoi avvocati: Faremo appello in cassazione; Dassilva resta in carcere, il Riesame conferma ancora: tutti i motivi della decisione; Omicidio Vassallo, il Riesame scarcera Cagnazzo e gli altri indagati; Voto di scambio, il Tribunale del riesame dice no ai domiciliari per Nino Naso: a settembre la prima udienza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Caso Pierina, Riesame rigetta un altro ricorso di Dassilva - "Il Tribunale di Bologna ha notificato in data odierna il rigetto dell'appello proposto dalla difesa di Louis Dassilva, ritenendo improcedibile il ricorso". (ANSA) ... 🔗Scrive msn.com

"Motivazioni illogiche", nuovo ricorso in Cassazione contro il Riesame per Louis - Nonostante abbia interrotto dopo il suo ricovero lo sciopero della fame e della sete, Louis Dassilva dal carcere dei Casetti continua a professarsi innocente e a vivere questi 10 mesi di detenzione co ... 🔗Segnala newsrimini.it

Nuovo tentativo al Riesame per Dassilva: "Sono innocente" - E' apparso dimagrito e molto provato Louis Dassilva, che ha voluto essere presente anche oggi davanti ai giudici del Riesame, chiamati ad esprimersi sulla nuova istanza di scarcerazione presentata dai ... 🔗Da newsrimini.it

Delitto Pierina: attesa per la decisione del tribunale del riesame - Storie italiane 11/09/2024