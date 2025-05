Triangolo Juve Napoli e Conte | cosa è cambiato 24 ore dopo l’incontro di Roma | CM IT

Dopo l'incontro di Roma tra Juve, Napoli e Antonio Conte, cosa è effettivamente cambiato 24 ore dopo? L'ex allenatore si è presentato a Napoli con la moglie Elisabetta, in un contesto segnato da incontri decisive con De Laurentiis, Chiavelli e Manna, che hanno chiarito le tempistiche e le prospettive di un nuovo ciclo, confermando un solido contratto di due anni.

Antonio Conte è tornato a Napoli con la moglie Elisabetta dopo la visita al Vaticano da Papa Leone XIV e soprattutto dopo l’incontro con De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Proprio questo meeting di 3 ore è servito per sciogliere tutti i dubbi. Ma bisogna fare chiarezza su come ci si è arrivati a questo punto, con un solido contratto di altri due anni e uno Scudetto appena vinto. Triangolo Juve, Napoli e Conte: cosa è cambiato 24 ore dopo l’incontro di Roma CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it Il punto di quasi rottura è avvenuto a gennaio. Il Napoli è costretto a vendere Kvaratskhelia che ha già l’accordo con il PSG, ma non accontenta le richieste del mister che avrebbe voluto un esterno d’attacco adeguatamente forte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Triangolo Juve, Napoli e Conte: cosa è cambiato 24 ore dopo l’incontro di Roma | CM.IT

Anas monitora infrastrutture e viabilità a Napoli e Campi Flegrei dopo il sisma - Anas ha avviato tempestive verifiche sulle infrastrutture e la viabilità a Napoli e nei Campi Flegrei a seguito del recente sisma. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Conte tra Napoli e Juventus: ho inventato un lieto fine; Napoli in trionfo, lo scudetto dello specialista Conte: tricolore e addio? De Laurentiis non ha imparato la le; Chi è Antonio Gagliardi che ha fatto infuriare Conte: è stato suo match analyst in Nazionale; Conte è fermo a dieci anni fa, oggi la Juventus non è meglio del Napoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, spunta la telefonata a Conte: il retroscena spiazza tutti - Antonio Conte al centro dei pensieri della Juventus per il futuro in panchina: spunta una telefonata che lascia tutti senza parole. Lo Scudetto conquistato con il Napoli è, per Antonio Conte, l’ennesi ... 🔗Lo riporta informazione.it

Conte tra Napoli e Juventus: ho inventato un lieto fine - Conte tra il Napoli e la Juventus. Perché Antonio dovrebbe lasciare una squadra che gli offre più garanzie della Juventus, e soprattutto De Bruyne e Osimhen (se non lo vendessero alla Juventus pure lu ... 🔗Riporta informazione.it

Conte è fermo a dieci anni fa, oggi la Juventus non è meglio del Napoli - Al Napoli c’è più entusiasmo e intraprendenza, la Champions del Napoli offre più garanzie di quella della Juve, ma Conte non lo sa ... 🔗Da ilnapolista.it

Analisi Juventus Conte 3 5 2 R