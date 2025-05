Treviglio variazione di bilancio da 8 milioni | fondi per scuola impianti sportivi e centro di raccolta rifiuti

Il Consiglio Comunale di Treviglio ha approvato una significativa variazione di bilancio di circa 8 milioni di euro, durante la seduta del 27 maggio. Questa manovra finanziaria permetterà di destinarli a importanti interventi su scuole, impianti sportivi e un centro di raccolta rifiuti, segnando un passo cruciale per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi nella comunità .

Via libera dal consiglio comunale di Treviglio a una maxi variazione di bilancio dall'ammontare di 8 milioni di euro circa approvata nel corso della seduta consiliare che ha avuto luogo nella serata di martedì 27 maggio. Un passaggio decisivo per sbloccare interventi su scuole, impianti sportivi e gestione dei rifiuti. Il provvedimento recepisce tre progetti proposti dalla giunta comunale anche attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione accantonato. I principali investimenti riguardano la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Cerchio Magico (2 milioni di euro), la riqualificazione della palestra Gatti (1,85 milioni) e l'ammodernamento del centro di raccolta rifiuti di via Sant'Eutropio (2 milioni)